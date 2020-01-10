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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قذائف الحوثي تستهدف مواقع المشتركة جنوب غرب مديرية التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة جنوب غرب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة.
وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف مواقع القوات جنوب غرب المديرية بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف.
وأضاف المصدر أن عددا من القذائف المدفعية تساقطت بالقرب من مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى ليومنا هذا الجمعة.
يشار الى إن المليشيات تصعد من عمليات خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال استحداث وحفر خنادق طويلة تمتد الى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.
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