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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيستاني يوجه رسالة غير مباشرة إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
وجه المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة، رسالة غير مباشرة إلى إيران دعا فيها إلى أن يكون العراق سيد نفسه، وأن لا يتدخل غرباء في توجيه قراره، مؤكدا أن من بين أبناء العراق من يملك الكفاءة لذلك.
وندد السيستاني، خلال خطبة جمعة ألقاها عبر ممثله أحمد الصافي، بالهجمات التي تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق، وحذر من تدهور الأمن في البلد والمنطقة على نحو أشمل؛ نتيجة المواجهة بين واشنطن وطهران.
وقال السيستاني، إن هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق، وإنه لا ينبغي السماح للقوى الخارجية بتحديد مصير البلد.
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