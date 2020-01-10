غضب صومالي على ذبح جمال أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

يحث الصوماليون الغاضبون الأستراليين على التوقف عن إعدام الجمال ، وإرسال الحيوانات إلى القرن الإفريقي بدلاً من ذلك حتى يتمكنوا من الاعتناء بها.

يطلق القناصة النار على الجمال في جنوب أستراليا من الجو منذ يوم الأربعاء إثر مخاوف من أن الحرارة الشديدة والجفاف يجبران الحيوانات على التعدي على المستوطنات البشرية بحثًا عن الماء. من المتوقع مقتل الآلاف.

الصوماليون لديهم حب عميق للإبل ، والتي يسمونها "جيل". إنهم يقيسون الثروة والمكانة بعدد الإبل التي يملكها الناس ، وليس مقدار النقود التي لديهم.

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وهم يعتقدون أيضًا أنه بعد استعمار البريطانيين لما أصبح الآن جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيا في القرن التاسع عشر ، استولوا على قطعان الإبل وأرسلوها إلى أستراليا ، والتي كانت أيضًا مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت.

يقول آخرون إن الإبل نُقل أولاً إلى أستراليا على أيدي مستوطنين بريطانيين من الهند وأفغانستان والشرق الأوسط.

ومع ذلك ، قال رئيس جمعية رعاة الجمال في أرض الصومال ، مصطفى كالي دييك ، إن الحيوانات "ثمينة جدًا" للصوماليين و "الثانية" فقط للبشر.

وقال إنه يتعين على أستراليا أن تدخر حياة الإبل عن طريق إرسالها إلى المكان الذي أتوا منه "أصلاً".

بينما قال آخرون على موقع تويتر إنه يمكن استيعابهم في كل من مينا ، وهو اختصار للشرق الأوسط وأفريقيا.