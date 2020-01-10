سلطات العراق شكت إيران برسالة إلى مجلس الأمن الدولي

أرسلت السلطات ​العراق​ية شكوى ضدّ ​إيران​ إلى ​مجلس الأمن الدولي​. وشدّدت في رسالتها على أنّ "قصف الأراضي العراقية بحجّة دفاع إيران عن نفسها مرفوض"، معربةً عن شجبها "إقحام العراق في صراعات إقليميّة أو دوليّة". وطلبت من مجلس الأمن "شجب خرق الجهات المتنازعة لسيادة العراق وتهديد أمنه".

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