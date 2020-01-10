السلطات السويدية: تعليق الرحلات الجوية مؤقتا بين إيران والسويد

أعلنت السلطات ​السويد​ية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا بين ​إيران​ والسويد. تأتي هذه الخطوة بعد سقوط ​طائرة​ أوكرانية قبيل إقلاعها من مطار ​طهران​ ووفاة جميع ركابها، وشكوك غربية عن احتمالية تعرضها ل​صاروخ​، في ظل الرفض الإيراني لهذه الفرضية، مؤكدةً أنها تمتلك الإثباتات على أن الطائرة سقطت بسبب عطل فني في الطائرة الأوكرانية.

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