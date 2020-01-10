الجيش المصري: تدريبات للقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي

أعلنت ​القوات المسلحة​ المصرية تنفيذ تدريبات "قادر 2020" العسكرية، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من ​الصاعقة​ والمظلات.

وأعلن بيان للقوات المسلحة المصرية، أنه تم "تنفيذ عمليات ​الفتح​ الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي ​البحرين​ الأحمر والمتوسط"، مشيراً إلى أنه "من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، لتأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن".

وأكد البيان، أن المناورة تعد "تأكيدا على قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية المقدرات والثروات، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية".

