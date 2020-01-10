أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أنّ "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" إلى سنغافورة، بتكلفة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، في انتظار موافقة الكونغرس".
وكانت سنغافورة قد ذكرت العام الماضي أنّها تعتزم شراء أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من شركة "لوكهيد مارتن"، ومع طرح احتمال شراء ثمانية طائرات أخرى، حيث تتطلّع إلى استبدال أسطولها الجوي الحربي القديم من طراز "إف 16".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية وافقت على بيع مقاتلات "إف 35" إلى سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.