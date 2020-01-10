الخارجية الأميركية وافقت على بيع مقاتلات "إف 35" إلى سنغافورة

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أنّ "​وزارة الخارجية الأميركية​ وافقت على بيع ما يصل إلى 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" إلى ​سنغافورة​، بتكلفة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، في انتظار موافقة ​الكونغرس​".

وكانت سنغافورة قد ذكرت العام الماضي أنّها تعتزم شراء أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من شركة "لوكهيد مارتن"، ومع طرح احتمال شراء ثمانية طائرات أخرى، حيث تتطلّع إلى استبدال أسطولها الجوي الحربي القديم من طراز "إف 16".