هبوط إضطراري لطائرة ركاب روسية في أنطاليا التركية

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "نوردويند إيرلاينز" الروسية للطيران، اضطراريًّا في مدينة أنطاليا التركية.
وأوضحت وكالة "تاس" الروسية أنّ "مسؤولين في إدارة الطيران المدني التركي لفتوا إلى أنّ الطائرة من طراز "A321-200" قامت بهبوط اضطراري وحاد، وذلك بعد طلب الطيار الهبوط بسبب دخان في الطائرة".
وكان قد تسبّب اصطدام الطائرة بالأرض أثناء الهبوط في أضرار بجسم الطائرة، ولم تتحدّث الأنباء عن وقوع إصابات.
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