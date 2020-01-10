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هبوط إضطراري لطائرة ركاب روسية في أنطاليا التركية

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هبطت ​طائرة​ ركاب تابعة لشركة "نوردويند إيرلاينز" الروسية للطيران، اضطراريًّا في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية أنّ "مسؤولين في إدارة ​الطيران المدني​ التركي لفتوا إلى أنّ الطائرة من طراز "A321-200" قامت بهبوط اضطراري وحاد، وذلك بعد طلب الطيار الهبوط بسبب دخان في الطائرة".

وكان قد تسبّب اصطدام الطائرة بالأرض أثناء الهبوط في أضرار بجسم الطائرة، ولم تتحدّث الأنباء عن وقوع إصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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