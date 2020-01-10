الخارجية الأميركية: أي وفد أميركي للعراق سيبحث العلاقات وليس الإنسحاب

أعلنت وزارة الخارجحية الأميركية أن أي وفد أميركي "سيرسل إلى ​العراق​ سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأميركي"، مؤكدا أن "​واشنطن​ و​بغداد​ بحاجة لمناقشة مسألة ​الأمن​ بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية".

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