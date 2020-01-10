مسؤول كوري جنوبي: ترامب تمنى لزعيم كوريا الشمالية عيد ميلاد سعيد

ذكر مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية تشانغ ايوي-يونغ، عند عودته إلى بلاده بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، أنّ الأخير "أعطاه رسالة ليسلّمها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون"، بمناسبة عيد ميلاده.
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "ترامب تمنّى للزعيم الكوري عيد ميلاد سعيد، وطلب من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن أن يوجّه له هذه الرسالة"، مبيّنًا أنّ "الرسالة سُلّمت بطريقة مناسبة"، بدون تحديد كيف تمّ نقلها.
وكان جونغ أون قد أعلن خلال لقاء مع الحزب الحاكم في كانون الأول الماضي، إنهاء تجميد التجارب النووية والصواريخ البالستية، مهدّدًا بعرض "سلاح استراتيجي جديد" قريبًا.
يُذكر أنّ ترامب وجونغ أون كانا قد عقدا ثلاثة اجتماعات منذ حزيران عام 2018، لكن لم يتحقّق أي تقدّم ملموس في عملية نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
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