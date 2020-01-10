الداخلية التركية: ضبط 1.2 مليون مهاجر غير شرعي خلال 5 أعوام

كشفت المديرية العامة لإدارة ​الهجرة​ التابعة ل​وزارة الداخلية التركية​، أنّ "​السلطات التركية​ تمكّنت من ضبط 454662 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 60 ألفًا في البحر، خلال العام الماضي"، موضحةً أنّ "الأفغان كانوا في صدارة ​المهاجرين​ الّذين تمّ ضبطهم بـ201437 مهاجرًا، تبعهم الباكستانيون بـ71645، والسوريون بـ55236".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "العمليات خلال السنوات الخمس الأخيرة أسفرت عن ضبط مليون و219 ألف مهاجر، والقبض على 27700 مهرّب".

مع التنويه إلى أنّ ​تركيا​ تقع على مسار الهجرة غير النظامية بالنسبة إلى مواطني البلدان المجاورة، الّتي تشهد اضطرابات وأزمات في الأعوام الأخيرة، حيث يحاولون العبور منها إلى ​أوروبا​.