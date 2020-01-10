خطيب الجمعة في طهران: إغتيال سليماني شکّل منعطفا في منطقة المقاومة

ركّز خطيب الجمعة في ​طهران​ حجة ​الإسلام​ محمد جواد حاج علي أكبري، على أنّ "إغتيال الفريق ​قاسم سليماني​ هو بمثابة منعطف في تاريخ ​الثورة الإسلامية​ وفي منطقة ​المقاومة​ بفضل وعي الشعب، والمشاركة الملحمية للشعب في تشييع جثامين الضحايا".

وشدّد في خطبة صلاة الجمعة في طهران، على أنّ "الأسبوع الماضي شكّل منعطفًا في تاريخنا المعاصر، وهذا الحدث لم يكن عاديًّا وبالإمكان رؤية ما مضى من الطريق وتحليله انطلاقًا من هذه النقطة، كما يمكن اتخاذ قرارات كبرى على صعيد المستقبل"، لافتًا إلى أنّ "الشعب كان يرى ملامح سليماني ويرون فيه صفات الشهداء السابقين كالعرفان، الشجاعة، المحبّة، الدراية، الحزم، الشموخ، الصلابة، الصفاء، التفاني، الإيثار، المظلوميّة، التمسّك بالولاية والوفاء للمبادئ".