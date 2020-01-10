نقيب محرري الصحافة تسلم من أحمد نزال مجموعة من مؤلفاته

استقبل نقيب محرري ​الصحافة​ ​جوزيف قصيفي​، في مكتبه في النقابة، مستشار ​وزير الثقافة​ نائب الأمين العام لإتحاد الكتاب اللبنانيين أحمد محمود نزال، الذي قدم لقصيفي مجموعة من مؤلفاته: "شعر المهجر العاملي في ​إيران​ و​العراق​ في القرنين السادس عشر والسابع عشر"، "ديوان عبد المحسن الصوري" و"الحركة الشعرية في صريفا- الشاعر حسن نجدي، حياته وشعره".

ونوه قصيفي بمكانة نزال في عالم الفكر والأدب ونشاطه في ​اتحاد الكتاب اللبنانيين​، وشكر له تزويده مكتبة النقابة بمؤلفاته "القيمة التي تؤرخ لمرحلة مهمة من النشاط الشعري في جبل عامل وصور، وهي تسلط ​الضوء​ على ​الحركة الثقافية​ في ​الجنوب​ في العصور الغابرة". وتمنى له "المزيد من العطاء والتألق".