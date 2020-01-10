نقيب محرري الصحافة تسلم من أحمد نزال مجموعة من مؤلفاته

استقبل نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي، في مكتبه في النقابة، مستشار وزير الثقافة نائب الأمين العام لإتحاد الكتاب اللبنانيين أحمد محمود نزال، الذي قدم لقصيفي مجموعة من مؤلفاته: "شعر المهجر العاملي في إيران والعراق في القرنين السادس عشر والسابع عشر"، "ديوان عبد المحسن الصوري" و"الحركة الشعرية في صريفا- الشاعر حسن نجدي، حياته وشعره".
ونوه قصيفي بمكانة نزال في عالم الفكر والأدب ونشاطه في اتحاد الكتاب اللبنانيين، وشكر له تزويده مكتبة النقابة بمؤلفاته "القيمة التي تؤرخ لمرحلة مهمة من النشاط الشعري في جبل عامل وصور، وهي تسلط الضوء على الحركة الثقافية في الجنوب في العصور الغابرة". وتمنى له "المزيد من العطاء والتألق".
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