توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة القديس يوسف في بيروت

وُقّعت في قيادة ​الجيش اللبناني​ في ​اليرزة​، إتفاقيّة تعاون بين الجيش اللبناني و"​جامعة القديس يوسف​ في ​بيروت​ (USJ)" تتضمّن تسهيلات لعناصر ​المؤسسة العسكرية​ وعائلاتهم.

وقَّع الإتفاقيّة عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​، وعن الجامعة رئيسها الأب البروفيسور ​سليم دكاش​ بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

في هذا الإطار، أكّد الأب دكاش أنّ "الجامعة تضع مختلف إمكاناتها وقدراتها في سبيل التعاون المثمر مع المؤسسة العسكرية، الّتي تقدّم التضحيات في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

من جهته، شكر العماد عون، رئيس الجامعة على هذه المبادرة، منوّهًا بـ"الدور الكبير الّذي تؤدّيه هذه الجامعة العريقة في تخريج طلاب يمتلكون الكفاءات العلميّة العالية، وقد تبوأ العديد منهم مراكز متقدّمة".