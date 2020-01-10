النشرة: العثور على جثة رجل في الفيضة بزحلة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنّه "تمّ العثور على جثة رجل يحمل الجنسية السورية في الفيضة بزحلة، وجرى نقله إلى "​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​" بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصة وإتمامهم الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

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