الجيش: توقيف اثنين من المتورطين في أعمال تخريب في مدينة جونية وجوارها

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "خلال شهري كانون الأول من العام 2019 وكانون الثاني من العام الحالي، حصلت أعمال شغب في مدينة ​جونية​ وجوارها، وتمّ نشر فيديوهات توثّق بعضًا من تلك الأعمال".

وأوضحت في بيان، أنّ "​مديرية المخابرات​ في الجيش اللبناني تمكّنت من تحديد هويّة بعض الأشخاص المتورّطين بهذه الأعمال من بينهم المدعوَين جورج ناجي القزي ومحمد واكد سرور، فتمّ رَصدهما وتوقيفهما بعد دهم أماكن إقامتهما. وقد عُثر على أسلحة وذخائر حربيّة، وضُبطت سيارة استُخدمت في أعمال التخريب المذكورة".

ولفتت المديرية إلى أنّ "نتيجة التحقيق مع المذكورَين، اعترفا بما يأتي:

1- المشاركة مع آخرين برمي "المولوتوف" على مكتب أحد الأحزاب اللبنانية في جونية بتاريخ 5 كانون الأول 2019، ما أدّى إلى احتراق محتوياته.

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2- الإقدام ليل 9-10 كانون الأول 2019 مع آخرين على رشّ الطلاء الأحمر على الواجهات الرئيسيّة والصرافات الآليّة لثلاثة فروع مصرفيّة في منطقتي جونية و​ذوق مصبح​.

3- إقدام المدعو القزي بتاريخ 5 كانون الثاني 2020 مع آخرين على تكسير الواجهة الرئيسية لفرعي "​بنك الاعتماد اللبناني​" في جونية وذوق مصبح بواسطة مطرقة حديديّة، وإحراق الصرّاف الآلي بواسطة مادّة ​البنزين​، وبعدها انتقلوا إلى فرع البنك المذكور في ​الكسليك​، حيث قاموا بالعمليّة ذاتها، وكانت ترافقهم سيارة أُخرى تراقب تنفيذ العمليّة".

كما ذكرت أنّ "بتاريخ 10 كانون الثاني 2020، أُحيل الموقوف القزي إلى ​القضاء​ المختص، ولا يزال التحقيق مستمرًّا مع الموقوف سرور بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقيّة المتورّطين".