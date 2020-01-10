درويش وضاهر وعقيص: للإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين وللإستفادة من الكفاءات الكاثوليكية الزحلية

اتّفق رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​، خلال لقائه النائبين ​ميشال ضاهر​ و​جورج عقيص​، على "وجوب ​تشكيل الحكومة​ في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى الضرر الفادح الّذي يلحقه التأخّر في تشكيلها بمصلحة ​الشعب اللبناني​".

وشدّدوا في بيان عقب الاجتماع، على "ضرورة أن تكون حكومة إنقاذيّة من الإختصاصيّين، تعمل على وقف ​الإنهيار الإقتصادي​ والمالي، ووضع خطة طوارئ عاجلة تؤمّن حقّ المواطنين بالعيش الكريم ووقف ما يتعرّضون له من إذلال متمادٍ للحصول على مدخراتهم وأبسط حقوقهم، ووقف تآكل القدرة الشرائيّة".

ودعا درويش وضاهر وعقيص إلى "الإلتفات إلى حقّ ​طائفة الروم الملكيين الكاثوليك​ في أي تشكيلة حكوميّة وتحت أيّ ظرف، والإستفادة في هذا المجال من الكفاءات الكاثوليكيّة الزحليّة على وجه الخصوص، سيما وأنّه سبق لزحلة وقضائها أن رفدا الحكومات اللبنانية بكفاءات مميّزة".

وناشدوا ​القوى الأمنية​ في منطقة زحلة والبقاع "تكثيف الجهود لحماية المواطنين في ظلّ تنامي ظاهرة السرقة والسلب، سواء للمنازل أو الأشخاص، وفي ظلّ توقّع ظروف اقتصاديّة ومعيشيّة أصعب". كما اتّفقوا على "إبقاء اجتماعاتهم متواصلة بشكل دوري، ولقاء كلّ البلديات والفاعليّات الأمنيّة والعسكريّة والإداريّة، لمواجهة التحديات المعيشيّة القادمة".