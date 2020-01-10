"النواب" الأمريكي يدعم قرارا يحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images بيلوسي قالت إنها لا تعتقد أن ترامب جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا بعد الغارة التي قتلت سليماني

أقر أعضاء مجلس النواب الأمريكي قرارا يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران.

وحظي القرار، وهو غير ملزم، بدعم 224 من أعضاء المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ورفضه 194 عضوا. وينتظر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، الذي توجد به أغلبية من الحزب الجمهوري.

ويطالب القرار الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري ضد إيران إلا في حالة وجود هجوم وشيك يهدد الولايات المتحدة.

وأطلقت إيران صواريخ على قواعد عسكرية توجد بها قوات أمريكية في العراق، وهو ما أدى إلى إصابة شخص، بعد مقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وينص القرار، الذي مرره مجلس النواب، على "وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية" ضد إيران دون الحصول على موافقة من الكونغرس.

وشمل القرار على استثناء، وهي حالة الضرورة "للدفاع في حال وجود هجوم مسلح وشيك".

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ولم تعلن الولايات المتحدة أو إيران عن أي خطط جديدة للقيام بعمل عسكري.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق يوم الخميس إنها لا تعتقد أن ترامب جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا بعد الغارة التي قتلت سليماني.

وكان ترامب قد حث أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري على التصويت رفضا للقرار.

وتحدث عن معلومات استخباراتية سبقت الغارة التي قتلت سليماني، قائلا إن الإيرانيين كانوا "يريدون تفجير سفارتنا" في العراق.

وكان ترامب قد هدد في السابق باتخاذ إجراء عسكري إذا استهدفت إيران عسكريين أمريكيين أو قواعد أمريكية، ولكنه لم يعلن عن أي عمل عسكري عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية.