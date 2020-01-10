شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تواجه الوزير بـ24 طلب إحاطة حول الصرف الصحى ومياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى، ومياه الشرب، في عدد من القرى والمدن على مستوى الجمهورية، وإجراء الإحلال والتجديد لعدد من المحطات، ووضع خطة وجدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة.

وتناقش اللجنة طلبات إحاطة حول المشكلات الآتية:

1. تأخر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استلام محطات المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد.

2. تأخر استلام العمل لمن نجحوا في مسابقة التعيين منذ عامين.

3. عدم توصيل الصرف الصحي لأهالي منطقة السبط البحري بالخارجة ــ الوادي الجديد.

4. عدم قيام هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بربط قرية القطارة بخطوط الصرف الصحي بقرية المثيرة بالوادي الجديد.

5. عدم تنفيذ مرشح مياه قرية المعابدة بحوشة شقاقيل ــ مركز أبنوب ــ أسيوط رغم إدراجه بالخطة.

6. عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية أبو شيل ــ قرية الحمام، مركز أبنوب ــ أسيوط.

7. التأخر في تنفيذ المرشح المقترح لمياه الشرب بقرية المعابدة، مركز أبنوب - محافظة أسيوط.

8. التأخر في تنفيذ مرشح مياه الطوابية، مركز الفتح - محافظة أسيوط.

9. إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا ــ محافظة الغربية.

10. سوء حالة مياه الشرب بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية دون تحرك الجهات المعنية.

11. تقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بعملها في استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحي بقـرى مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

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12. عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الساحل التابعة لقرية جروان مركز الباجور، محافظة المنوفية.

13. عدم استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي ومحطة المياه بقرية ميت البيضا ــ الباجور ــ المنوفية.

14. عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد ـ طه شبرا ــ أم خنان ــ شبرا قبالة – كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب) محافظة المنوفية.

15. عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، المنوفية.

16. عدم وجود مياه الشرب والصرف الصحي في العديد من المحافظات وخاصة محافظة المنوفية.

17. عدم اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء مشروع الصرف الصحي لقريتي راشد والصاوي - محافظة كفر الشيخ.

18. عدم إدراج العديد من القرى ضمن مشروع الصرف الصحي بمركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ.

19. العيوب الفنية الجسيمة بمشروع الصرف الصحي بقرية منية الأشراف - مركز فــوة - محافظة كفر الشيخ.

20. توفير الاعتماد اللازم لشراء مساحة 8 أفدنة لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو غنيمة، سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ.

21. عدم إدراج قرى الوحدة المحلية بأبو دراز - مركز فـــوة - كفر الشيخ، ضمن خطة الصرف الصحي الممولة من قرض الاتحاد الأوروبي.

22. إدراج قرية المرازقة بخطة الصرف الصحي وإلحاقها بمحطة البنائين - محافظة كفر الشيخ.

23. التأخر والبطء في أعمال الصرف الصحي بمنطقة الربع والساحل القبلي بدائرة البرلس - محافظة كفر الشيخ.

24. سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المراكز بمحافظة كفر الشيخ.