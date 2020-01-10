شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 كيلو من الشعر الطبيعى مع راكب صينى بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من خصل الشعر الطبيعى المستعار بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الشركة الإماراتية رقم 923 القادمة من دبى اشتبه محمد موسى عبد المالك مأمور تفتيش الركاب فى الراكب الصينى M . X والذى حاول استغلال الزحام وعودة المعتمرين والخروج مسرعا من الصالة.

وأضافت المصادر أن بسؤاله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية، فاجاب بالنفى وبدأ عليه الإرتباك،

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

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وأوضحت المصادر، أن بالعرض على مصطفى الجندى مدير الإدارة بالإنابة قرر لجنة لتفتيش حقائبه من عبد الرحمن الصياد، ومحمد سمير وحافظ المنشاوى تحت إشراف طاهر مكى مدير الحركة فتبين وجود 30 كيلو جرام من خصل الشعر الطبيعى مخبأة داخل الأكمام وبين طيات الملابس فى قاع الحقيبه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنة 2020.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.