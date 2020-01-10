بالصور- محافظ شمال سيناء يتناول الغداء مع أطفال دار رعاية الأيتام في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:
تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، دار رعاية الأيتام في مدينة العريش، والتابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي، وذلك في إطار الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم.
رافق المحافظ خلال الزيارة، عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم وسعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعي.
وزار المحافظ دار الرعاية المتكاملة، والأقسام والأنشطة المختلفة، والمكتبة والغرف، وأماكن إقامة الأطفال ودار الحضانة والمطابخ والمطاعم، كما التقى المحافظ بالأطفال نزلاء الدار وتناول طعام الغذاء معهم.
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