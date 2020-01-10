الجيش اللبناني: 14 عسكريا أصيبوا بجروح خلال أعمال شغب في طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على 8 أشخاص لمشاركتهم في أعمال الشغب التي وقعت أمس في منطقة البداوي، بمدينة طرابلس شمالي البلاد، وأسفرت عن إصابة 14 عسكريا بجروح مختلفة.

وشهدت منطقة البداوي أمس مواجهات أخذت طابعا حادا بين وحدات من القوات المسلحة وعدد من المتظاهرين، بعد قيامهم بقطع الطرق في إطار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مستخدمين العوائق المختلفة من بينها الأحجار الكبيرة والإطارات المشتعلة، حيث قام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة (قنابل المولوتوف) والحجارة على قوات الجيش.

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وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني –في بيان لها اليوم– أنه فور أن نما إلى علم وحدات القوات المسلحة المنتشرة بقطع الطريق العام في منطقة البداوي بواسطة الحجارة الأسمنتية، تدخلت لفتح الطريق.

وأضافت أن وحدات الجيش تعرضت للرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف، الأمر الذي أدى إلى إصابة 14 عسكريا بجروح مختلفة، وتم على أثرها إلقاء القبض على 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب في إصابة العسكريين أثناء قطع الطرقات في المنطقة، وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.

يشار إلى أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، سبق وأكد في تصريحات له قبل عدة أسابيع أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين وحماية الاحتجاجات السلمية، مشددا في نفس الوقت على أن قطع الطرق أمر غير مسموح به وأن حرية التنقل حق كفلته القوانين والمواثيق الدولية.