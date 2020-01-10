"عيل بيطير غناويه للقاهرة" يشارك بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يصدر قريبًا عن دار "تشكيل" للنشر والتوزيع ديوان "من أعلى نخلة في الصعيد.. عيل بيطير غناويه للقاهرة" للكاتب والشاعر خلف جابر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.

خلف جابر شاعر مصري صدر له ديوانان: "عجلة خشب" عن دار العلوم للنشر والتوزيع 2015، والذي وصل للقائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم، و"أربعاء أيوب" عام 2017 عن دار دون، كما نشر عددا من الكتب الصوتية تحت عنوان "ألف سيرة وسيرة"، ويعد "من أعلى نخلة في الصعيد.. عيل بيطير غناويه للقاهرة" هو الديوان الثالث له.

ومن أجواء الديوان:

"بعشق كأني آدم بيكتشف حوا

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وأكره كأني الشيطان

-لا حول ولا قوة-

وبرئ كأني ابن ادم لما مات أعزل

وجابولي أخويا اللي قاتل قلت مش هوّ".