ضبط 8 متهمين في وفاة عامل تدخل لفض مشاجرة بين ابنه عمه وزوجها بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 8 أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بالتورط في المشاجرة التي تسببت في وفاة عامل زراعي، وذلك بعدما تدخل لفض مشاجرة بين ابنة عمه وزوجها بقرية "خالد ابن الوليد"، التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "منشأة أبو عمر" المركزي، بوصول "إبراهيم ح م" 35 سنة، عامل زراعي، مُقيم بقرية "خالد ابن الوليد" التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، جثة هامدة.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "منشأة أبو عمر" المركزي، بوصول "إبراهيم ح.م" 35 سنة، عامل زراعي، مُقيم بقرية "خالد ابن الوليد" التابعة لدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، جثة هامدة.

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انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبسؤال أفرد أسرة المجني عليه، اتهموا 3 أشخاص من عائلة زوج ابنة عمه بالتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين ابنة عم المتوفي وزوجها، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة بين الزوجين وتدخل أقارب الطرفين في المشاجرة، فيما سقط المتوفي مغشيًا عليه وفارق الحياة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة، في ظل عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة

