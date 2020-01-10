"الزراعة": توفير رؤوس ماشية مستوردة لصغار المربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، على تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين، في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذي يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بتمويل من البنك الزراعي المصري، ووزارة التموين التي ستكون على استعداد لشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين في منافذها بأسعار مناسبة، وذلك لعمل توازن في الأسعار، وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيواني من اللحوم المتميزة.

وأضاف في بيان اليوم، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيقوم بتوفير عجول لحم مستورده خليط بأوزان من 250 إلى 300 كيلو جرام، وسيقوم بكافة إجراءات الحجر البيطري عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، على أن تكون الفئات المستهدفة من التمويل هي صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأسا كحد أقصى.

وأوضح الصياد أن الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و 5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة بعائد بسيط 5% سنويا، في إطار المشروع القومي للبتلو، كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن وزير الزراعة أكد أهمية توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس، أما صغار المربين والمستفيدين بعشرة رؤوس فما أقل فيكتفى بمعاينة للحظيرة للتأكد من ملائمتها للتربية والتسمين.

وأضاف أن وزير الزراعة وجه كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن يكثفوا من المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية السليمة والمناسبة الفورية.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الراغبين من المستفيدين في الحصول على القرض التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الزراعي المصري المنتشرة على مستوى محافظات وقرى الجمهورية، أو أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.

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