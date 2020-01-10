فيديو .. الثلوج تكسو منطقة تبوك شمال السعودية

تشهد منطقة تبوك السعودية، منذ فجر اليوم الجمعة تساقط الثلوج من جراء منخفض جوي حاد، صنف ضمن الدرجة الثالثة.
ووفقا لأخبار الطقس في السعودية، فقد سقطت الثلوج في بعض المراكز الشمالية من منطقة تبوك، خصوصا المراكز التابعة لمحافظة حقل .
ووفقًا لسكاي نيوز، فإن منطقة علقان في تبوك، القريبة من الحدود مع الأردن، شهدت تساقط كثير للثلوج الذي تراكم على الأرض .
. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمطار هطلت الأربعاء، وصاحبها تساقط ثلوج خفيفة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للبلاد، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب السعودية.
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