سي إن إن: العراق يحقق مع شبكة تجسس سربت تحركات سليماني لواشنطن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن سلطات العراق تحقق مع شبكة تجسس مزعومة، يشتبه في أنها سربت للولايات المتحدة معلومات ساعدتها في اغتيال قائد "فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

أكدت الشبكة، اليوم الجمعة، أن السلطات العراقية أطلقت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تحقيقًا في الظروف المحيطة بالغارة الأمريكية على طريق مطار بغداد التي أودت قبل أسبوع

بأرواح سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين والعراقيين.

ونقلت الشبكة عن مصدرين اثنين "على دراية مباشرة بالتحقيق" قولهما إن المحققين الذين يترأسهم مستشار الأمن القومي العراقي، فالح الفياض، يتابعون "شبكة التجسس" المزعومة، ويعتقدون

Advertisements

أنها سربت إلى واشنطن تفاصيل عن تحركات القائد الإيراني البارز، مثلت أساسا لعملية اغتياله.

وذكر مصدر "سي إن إن" أن التحقيق يركز على استجواب أفراد الأمن في مطار بغداد الدولي، وأوضح أحدهما أن لجنة التحقيق استجوبت أمس العديد من أفراد الأمن هؤلاء، معظمهم من الذين كانوا يراقبون الكاميرات الأمنية في يوم اغتيال سليماني.

أشارت الشبكة إلى أن السلطات لم تلقِ القبض على أي مشتبه فيه لحد الآن في قضية شبكة التجسس المزعومة، إلا أن التحقيق مستمر.