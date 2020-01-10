لو دريان: مستعدون للمشاركة في التحقيق بشأن الطائرة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيقات الخاصة بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران.



قال لو دريان - في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء سبوتنيك

الروسية "إنه من الضروري أولًا وقبل أي شئ إثبات الحقيقة بطريقة أكثر شفافية، بدلًا من التكهنات، وفرنسا من جانبها مستعدة لمشاركة خبراتها اللازمة في هذا الشأن".



يذكر أن طائرة بوينج "737-800" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت متجهة إلى كييف، تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران، أمس الأول الأربعاء، ولقي جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها مصرعهم وعددهم 176 شخصًا من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، إلى جانب تسعة من أفراد الطاقم.

