اخبار العالم

أوقاف سوريا تكشف عن مصحف أهداه بوتين للجامع الأموي يعود للقرن 17

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت وزارة الأوقاف السورية صورا للهدية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجامع الأموي في دمشق وسلمه لنظيره السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لدمشق.

 

 وقالت الوزارة إن المصحف الذي قدمه بوتين للجامع الأموي أثناء زيارته دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وأضافت أنه يعد "نسخة فريدة

Advertisements
ويحتوي على ثروة من التصاميم وأعلى معايير الخط العربي والمواد الإسلامية ذات التاريخ العريق، ما يجعله من المخطوطات المميزة".

 

وأشارت الوزارة إلى أن المصحف "مغلف بغلاف جلدي مصنوع في آسيا خلال القرون الوسطى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوقاف سوريا تكشف عن مصحف أهداه بوتين للجامع الأموي يعود للقرن 17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا