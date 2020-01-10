نشرت وزارة الأوقاف السورية صورا للهدية التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجامع الأموي في دمشق وسلمه لنظيره السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لدمشق.
وقالت الوزارة إن المصحف الذي قدمه بوتين للجامع الأموي أثناء زيارته دمشق، يوم الثلاثاء الماضي، يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، وأضافت أنه يعد "نسخة فريدة
وأشارت الوزارة إلى أن المصحف "مغلف بغلاف جلدي مصنوع في آسيا خلال القرون الوسطى".
كانت هذه تفاصيل خبر أوقاف سوريا تكشف عن مصحف أهداه بوتين للجامع الأموي يعود للقرن 17 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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