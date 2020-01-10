إستراليا تُرجح أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخ إيراني

انضمت إستراليا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في الترجيح أن طائرة "بوينج" الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، يوم الأربعاء الماضي، أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.
قال رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، أن حكومة كانبيرا "تلقت معلومات استخباراتية مماثلة لما تحدث عنها حلفاؤها، وهي خلصت إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض- جو".
أشار موريسون إلى أن التقاريرالاستخباراتية المتوفرة، تؤكد أن إسقاط الطائرة لم يكن هجومًا متعمدًا، واصفًا الكارثة التي أودت بأرواح 176 شخصًا بأنها "حادثة مروعة".
وشدد رئيس الوزراء الإسترالي على ضرورة "إجراء تحقيق شامل ومستقل في القضية"، مطالبًا إيران بـ"عرض بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة على المحققين من دول أخرى".
وأكد موريسون أنه بحث الموضوع معنظيره الكندي جاستين ترودو، مضيفًا أن السفارة الإسترالية في طهران تساعد حكومة أوتاوا التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في إيران.
ويشار إلى أن إستراليا تنتمي مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وكذلك نيوزيلندا إلى تحالف "خمسة أعين" الاستخباراتي.
وسبق أن رفضت إيران بشدة ادعاءات زعماء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بأن الطائرة المنكوبة أسقطت، واصفة هذه الفرضية بأنها مستحيلة، وعرضت أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وأكد المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تلقيه دعوة من السلطات الإيرانية للانضمام إلى التحقيق في أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية.
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