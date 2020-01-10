مسيرات في واشنطن ونيويورك احتجاجًا على الحرب ضد إيران

نظم مئات المتظاهرين في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى تجمعات نُظمت أمام السفارة الأمريكية في سيئول، طالبوا فيها بوقف تصعيد الوضعمع إيران وحل النزاع عن طريق الدبلوماسية.
هتف النشطاء في واشنطن "لا للحرب!"، كما هتفالنشطاء أمام مبنى السفارة الأمريكية في سيئول "سلام"، وحملوا لافتات كتب عليها "ضد الحرب الأمريكية مع إيران"، كما نددوا بمشاركة القوات الكورية في أي عمليات عسكرية أمريكية.
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