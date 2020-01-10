اخبار العالم

مسيرات في واشنطن ونيويورك احتجاجًا على الحرب ضد إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 نظم مئات المتظاهرين في واشنطن ونيويورك، إضافة إلى تجمعات نُظمت أمام السفارة الأمريكية في سيئول، طالبوا فيها بوقف تصعيد الوضع

مع إيران وحل النزاع عن طريق الدبلوماسية.

 هتف النشطاء في واشنطن "لا للحرب!"، كما هتف

النشطاء أمام مبنى السفارة الأمريكية في سيئول "سلام"، وحملوا لافتات كتب عليها "ضد الحرب الأمريكية مع إيران"، كما نددوا بمشاركة القوات الكورية في أي عمليات عسكرية أمريكية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات في واشنطن ونيويورك احتجاجًا على الحرب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا