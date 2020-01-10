"لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها الجوية إلى طهران

قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الجمعة، إن مجموعة الشركات التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير .

وذكرت الشركة أن القرار «إجراء احترازي» وأنها ستقرر موعد استئناف رحلاتها إلى إيران عندما يتوفر لديها المزيد من المعلومات.

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