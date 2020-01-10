كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يكبد قوات "الوفاق" مزيد من الخسائر وتتقدم إلى شرق مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، إلى محمية الهيشة شرق مدينة مصراتة.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات "الكرامة"، أن قوات الجيش الليبي كبدت قوات حكومة "الوفاق" مزيدا من الخسائر، مشيرا إلى أنها تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة.

وكان مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية، رياض الشهيبي، التابع للجيش الوطني، قد أعلن أمس أن القوات الخاصة الصاعقة تتقدم في عدة مواقع في اتجاه مدينة مصراتة بعد سيطرتها على منطقة الوشكة، مشيرا إلى أن مضادات الدروع قد استهداف 3 آليات لقوات حكومة الوفاق غرب سرت.

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وقال الشهيبي، إن "القـوات الخـاصة تتقـدم وتسيـطر عـلى عـدة أماكن بعـد منطقة الـوشكـة ودكت المليشيات المواليـة للغـزو التـركي بمحيـط منطقـة بـوقـرين بهجـوم موسع شنـته القـوات المسلحة وتحـاصرهـم هنـاك".

وأشار إلى أنه "بفضل تمهيـد سلاح الجـو الليبي بتوجيه ضـربـات قـاسمه دمر آليـات لمليشيات الغـزو بالقـرب مـن كـوبري سـداده بعـد فرارها مـن بوقـرين".

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لقوات الصاعقة الليبية أن "سـرية مضادات الـدروع قامت باستهداف ثـلاث آليات وتمكنت من إصابتهـا مباشرة غـرب سـرت والسيـطرة على عدة أمـاكن جـديـدة بالقـرب مـن مـديـنة مصـراته".