كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد آلاف المحتجين إلى ساحة التحرير لإحياء الثورة بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها 100، استجابة للدعوة إلى حشد "مليونية"، وتأكيداً على مطالبهم الثابتة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاح العملية السياسية.

وقال المتظاهر محسن جاسم، "منذ ساعات الصباح الاولى توافد المئات من الاشخاص، اكتظت بهم شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية الى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير".

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وأضاف أن "الشعارات المتفق عليها في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين واصلاح العملية السياسية ورفض التدخل في الشأن العراقي وإبعاد العراق عن الصراع بين إيران وأمريكا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط ".ّ

وأوضح أن "خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100 يوماً تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الأحول مغادرة الساحة قبل أن تتحقق مطالبنا التي سقط من أجلها نحو 500 متظاهرا منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وحتى الان".

ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية لتأمين وصول المتظاهرين إلى ساحة التظاهر فضلاً عن قوات أخرى في الشوارع والساحات العامة تحسباً لأي طارئ.