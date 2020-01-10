كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة من السخرية لشقيق أمير قطر بسبب تغريدة عن الجيش التركي.. ماذا كتب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر في موجة من السخرية بعد نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن قوات الجيش التركي، معتبرا أن "الموت يهاب منهم"، على حد تعبيره.

ونشر خليفة بن حمد مقطع فيديو، يظهر فيه تدريبات لقوات مسلحة وسط الثلوج مصحوبا بتعليق صوتي على ما يبدو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلق خليفة على الفيديو باللغتين العربية والتركية، قائلا: ”أسود أردوغان لا يهابون الموت بل الموت يهاب منهم”.

وعلى الفور، انطلقت موجة من السخرية من عدد من المغردين على تغريدة شقيق أمير قطر، حيث انتقدوا ما كتبه بشكل واسع بسبب فخره بجيش غير جيش بلده.

وعلق أحد المغردين: "تقول لي أردوغان احتل دويلة قطر بدون ما يطلق رصاصة واحدة"، فيما تساءل آخر: "وأسود قطر فين طيب؟".

وكتب أحدهم: "هههههههههه وربنا ضحكتني دول فراخ بيضة، فيما سخر آخر: "القرعة تتباهى بشعر بنت أختها".

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وقال ناشط: "ليس غريبـا أن تمدح من يحميك الغريب، أنك لا تسعى في دولتك أن يكون لديك جنود لا تهاب الموت، كجنود تركيا -كما وصفت-.

وذكر مغرد: "الشغل الاستعراضي هذا ممتاز ولكن يبيلهم مسرح وجمهور وينافسون شريهان في شبابها لكن على أرض الواقع حدهم حلاقه ومشاوي وتخب عليهم والوعد طرابلس".

ويزداد عدد الجنود الأتراك في قطر "إلى رقم كبير"، مع استعداد البلدين للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية جديدة لأنقرة في العاصمة الدوحة، في الخريف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة حرييت.

وقالت الكاتبة والمذيعة المشهورة، هاندي فيرات، إن القاعدة الجديدة تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية في الدوحة، حيث يتم الانتهاء من بنائها.

وتؤكد هاندي فيرات، التي اكتسبت شهرتها من المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، أنه بمقتضى القاعدة الجديدة سيزيد عدد الجنود الأتراك في قطر، "إلى رقم كبير"، على حد قولها.

وأضافت فيرات أن "قطر تولي أهمية كبيرة لهذه القاعدة العسكرية، إنهم يتحدثون عن حفل الافتتاح الكبير في الخريف، من المتوقع أن يعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس رجب طيب أردوغان عن حفل الافتتاح".