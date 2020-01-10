زلزال بقوة 4.1 يضرب شمال شرق إيران

ذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال شرق إيران، على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت الوكالة، أن الزلزال ضرب مدينة سنكان خواف بمحافظة خراسان الرضوية، ولم يرد أي تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، ضربت ضواحي مدينة خواف الحدودية في 2 يناير الجاري، وأسفرت عن أضرار طفيفة في 8 قرى مجاورة لهذه المنطقة.

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كما أنه قد ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة علي مقياس ريختر منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية الإيرانية، الأربعاء الماضي، كما أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

وقال المعهد الأمريكي على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال الذي حدد على عمق 10 كلم، ضرب منطقة بجنوب شرق برازجان عند الساعة 3:19 بتوقيت غرينتش.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية من جهتها، أن الزلزال شعر به في بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد.

وتمتلك إيران عددا من المحطات والمنشآت النووية، أهمها مفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة بوشهر النووية، ومنجم غاشين لليورانيوم، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وموقع بارشين العسكري، ومحطة قم لتخصيب اليورانيوم.