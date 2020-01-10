كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب حرائق الغابات.. أستراليا تحث ربع مليون شخص على الفرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت أستراليا ما يقرب من ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم اليوم الجمعة، وأعدت نسخة احتياطية عسكرية، حيث قالت السلطات، إن الساعات القليلة المقبلة قد تكون "صعبة للغاية" حتى مع هطول الأمطار في بعض المناطق.

وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين، بأن أفراد الدفاع على استعداد للانتقال إلى أرض الحرائق إذا أصبحت الظروف قاسية، لأن درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية تخلق ظروفًا خطيرة.

وقال دانييل أندروز، رئيس وزراء فيكتوريا، في مؤتمر صحفي بث علي التلفاز، حتى مع هطول الأمطار في ملبورن، وحتى مع وجود ظروف أفضل متوقعة في الأسبوع المقبل، هناك طريق طويل لنقطعه فيما كان حدث حريق غير مسبوق... وبالطبع، نحن نعرف أن لدينا أسابيع عديدة من موسم الحرائق.

وبينما من المتوقع أن تتحرك الرياح بحلول صباح يوم السبت القادم، حث أندروز السكان على البقاء في حالة تأهب قصوى وترك المجتمع "إذا طلب منك ذلك".

كما أرسلت السلطات نصوص الطوارئ إلى 240.000 شخص في فيكتوريا، تطلب منهم المغادرة، كما تم حث الناس في المناطق المعرضة للخطر في نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا على التفكير في المغادرة، لكن المسؤولين لم يذكروا عددهم.

ومنذ أكتوبر، قُتل 27 شخصًا وتعرض الآلاف لعمليات الإجلاء المتكررة، حيث حرائق ضخمة لا يمكن التنبؤ بها تحرق أكثر من 10.3 مليون هكتار (25.5 مليون فدان) من الأراضي، وهي مساحة تقارب مساحة كوريا الجنوبية.

وامتلأ الدخان الأفق بينما فجرت الرياح الدخان والرماد في بلدة عدن الساحلية في نيو ساوث ويلز، حيث تمت ترقية حالة التأهب إلى "المشاهدة والتصرف" مساء اليوم الجمعة.

فيما يلي الأحداث الرئيسية في الأزمة:

ومن بين 160 حريقًا اشتعلت فيها النيران في نيو ساوث ويلز، كان هناك حوالي 46 حريقًا لم يتم تلافيها، اثنان منهم كانا يحترقان في "مستوى الطوارئ"، وثمانية حرائق كانت في فئة "المراقبة والحركة"، والباقي في مستوى "النصيحة"، وهو أدنى تصنيف في حالة تأهب.

كما شهدت فيكتوريا المجاورة 36 حريقًا، حيث تم حرق أكثر من 1.3 مليون هكتار، كانت تسعة حرائق في مستوى الطوارئ.

وفي منطقة جبال الألب الواقعة على حدود ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الجنوبية الشرقية، استعد حريقان للاندماج وخلق حريق في ما يقرب من 600000 هكتار (1.5 مليون فدان).

كما قالت وزيرة خدمات الطوارئ في فيكتوريا ليزا نيفيل، إنه تم تزويد بعض المجتمعات بأوعية كبيرة من الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية وأغذية الأطفال والرضع والحفاضات في حالة قطعها.

واحتج نشطاء في سيدني وملبورن يوم الجمعة كجزء من موجة من المظاهرات المخطط لها في مدن العالم الكبرى، لتسليط الضوء على المخاوف بشأن سياسات تغير المناخ في أستراليا.

كما قدرت "ويستباك" إجمالي خسائر حرائق الغابات حتى الآن بحوالي 5 مليارات دولار أسترالي (3.4 مليار دولار)، أي أعلى من حرائق الغابات لعام 2009 في فيكتوريا ولكنها أقل من فيضانات كوينزلاند في 20102011، حيث تنبأت بارتفاع 0.2 ٪ إلى 0.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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وتخلصت منتجعات جبال الألب الأسترالية من آلات صنع الثلج في فصل الشتاء لتفجير المياه الباردة على منحدرات التزلج الجافة حيث تهدد الحرائق منطقة جبال سنوي.

كما زاد مجلس التأمين الأسترالي من تقديره لمطالبات التعويض عن الحرائق إلى أكثر من 900 مليون دولار أسترالي، مع توقع ارتفاع المطالبات.

وحث مسؤولو الصحة في نيو ساوث ويلز الاحتياطات الإضافية لتجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة.

وتسببت حرائق أستراليا في تباطؤ الحرائق الكارثية الأخرى، مع تضاريسها المحترقة بأكثر من ضعفي تلك التي دمرتها الحرائق في البرازيل وكاليفورنيا وإندونيسيا مجتمعة.

ومن بين تسعة حرائق في ولاية جنوب أستراليا، تم تصنيف واحد على أنه حالة طوارئ.

كما تم التخطيط للاحتجاجات المناخية أيضًا اليوم الجمعة في مدن مثل كانبيرا، مستهدفةً معالجة الحكومة للأزمة وموقفها من تغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء موريسون، إنه يفكر في إجراء تحقيق وطني واسع النطاق في حرائق الغابات بعد الأزمة المباشرة.

وحذرت السلطات من أن الحرائق الضخمة، الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح والجفاف لمدة ثلاث سنوات، ستستمر إلى أن تتساقط الأمطار بغزارة، وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه لا توجد علامات على ذلك لعدة أشهر.

كما قدّرعلماء البيئة بجامعة سيدني، أن مليار حيوان قد قتلوا أو أصيبوا في حرائق الغابات، مما يحتمل أن يدمر النظم الإيكولوجية.

وتعهدت موريسون بتقديم ملياري دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لوكالة وطنية لاستعادة الهشائم تم إنشاؤها حديثًا.

وحوالي 100 من رجال الإطفاء من الولايات المتحدة وكندا يساعدون، مع توقع 140 آخرين في الأسابيع المقبلة.

وقال برنامج مراقبة كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي، إن الحرائق انبعثت 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وأحدثت ملوثات ضارة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن الدخان انتشر عبر المحيط الهادئ، مما أثر على مدن أمريكا الجنوبية، وربما وصل إلى القطب الجنوبي.

