كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا هنأ ترامب زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح تشونج ايوي يونج مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة عيد ميلاد سعيد للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال تشونج، الذي التقى بترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين إنه تلقى رسالة بالمرور إلى كوريا الشمالية وتم تسليمها يوم الخميس.

وصرح تشونغ لدى وصوله إلى كوريا الجنوبية "في اليوم الذي التقينا فيه كان عيد ميلاد كيم جونغ أون وتذكر الرئيس ترامب هذا وطلب مني إيصال الرسالة".

ويُعتقد أن عيد ميلاد كيم هو الثامن من يناير، على الرغم من أن نظامه السري لم يؤكد هذا التاريخ، وأدرجت حكومة الولايات المتحدة سنة مولد كيم عام 1984، مما جعله يبلغ من العمر 36 عامًا هذا العام.

ولم يقل تشونج ما إذا كانت رسالة مكتوبة، أم أنها تتضمن أي شيء يتجاوز رغبات أعياد الميلاد.

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وقالت مورجان أورجتوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن تشونغ التقى يوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، و"أعاد تأكيد التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا حول كوريا الشمالية"، مستخدمًا الأحرف الأولى للاسم الرسمي لجمهورية كوريا.

كما ناقش الاثنان الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وتنسيقهما في قضايا الأمن العالمي.

وسيلتقي وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ - واه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في كاليفورنيا الأسبوع المقبل، إلى جانب نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، وستكون العلاقات بين كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، واليابان على رأس جدول الأعمال.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين يوم الثلاثاء، أن هناك حاجة ماسة إلى طرق عملية لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، مضيفًا أنه مستعد للقاء زعيمها المنعزل في كوريا الشمالية.