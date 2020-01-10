كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: منع إبحار السفن إلى ميناءي مصراتة والخمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، أمر لمصلحة الموانىء والنقل البحري بالإعلان دوليا، عن منع السفن من الإبحار إلى ميناءي مصراتة والخمس.

وقال الجيش الليبي، إن الأمر بمنع السفن التجارية من الإبحار للميناءين، يأتي على خلفية إعلان النفير العام.

من جهتها، ردت مصلحة الموانىء والنقل البحري، بالطلب من مدراء الموانىء بعدم إرسال السفن التجارية إلى ميناءي مصراتة والخمس باعتبارهما منطقة عمليات عسكرية.

Advertisements

وفي سیاق منفصل قال أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجیش اللیبي، إن ما قامت به

القوات المسلحة، لتحریر مدینة سرت، هو رسالة للغزاة الأتراك، موضحا أن تلك الرسالة مفادها أن

القوات المسلحة اللیبیة قادرة على صد أى عدوان، ومجابهة أى خطر، من الممكن أن یضر بالبلاد.