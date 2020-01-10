كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "ليبيا ريفيو"، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 جنود أتراك وأصيب 6 آخرون في ليبيا، مشيراً إلى أن جثامين الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراتة، بينما يتم علاج المصابين في مستشفى نالوت.

وتأتي هذه الأحداث في إطار التدخل التركي العسكري في ليبيا، بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

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كان المرصد السورى قد أكد أمس أن 1200سورى من أصول تركمانية يتبعون ميليشيا السلطان مراد قد وصلت إلى الأراضى الليبية أمس بينما يتم تجهيز من 200إخوانى بتركيا من أجل دفعهم للقتال فى ليبيا.

يذكر أنّ أردوغان والسراج وقّعا، الشهر الماضي، اتفافية أمنية بحرية، رأى مراقبون أنّها "شرعنة" للتدخل التركي في ليبيا.

الخطوات المتسارعة من قبل أنقرة بإعلان موافقة البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا، دفعت مجلس النواب الليبي إلى عقد جلسة طارئة في بنغازي صوّت فيها بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين حكومة فايز السراج غير الشرعية وتركيا.