كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: مستعدون للانضمام إلى التحقيق في تحطم طائرة ركاب الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت فرنسا اليوم الجمعة، أنها مستعدة للانضمام إلى التحقيق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران، أودى بحياة جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 في الخارج بعد أن قالت كندا وآخرون، إن الطائرة سقطت بصاروخ إيراني على الأرجح بسبب خطأ.

وقالت أوكرانيا، إنها لا تستبعد ضربة صاروخية لكن ذلك لم يتأكد، فيما أنكرت إيران سقوط صاروخ على طائرة بوينج 737-800 بعد وقت قصير من إقلاعها.

وعرض التلفزيون الحكومي الإيراني لقطات مزعومة لصندوقين أسودين، مسجلات بيانات الصوت والطيران، من الطائرة الأوكرانية.

وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية إلى كييف من طهران اليوم الأربعاء، حيث كانت إيران في حالة تأهب لرد عسكري أمريكي بعد ساعات من إطلاق الصواريخ على أهداف أمريكية في العراق.

ويضيف هذا الحادث إلى الضغط الدولي على إيران، بعد أشهر من التوتر مع الولايات المتحدة ثم الضربات العسكرية المتبادلة.