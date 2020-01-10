نقيب المسرحيين يهاجم عبيابة: الدعم لا يتجاوز 4 ملايين والمسرحيون مهددون بالسجن

قال مسعود بوحسين، نقيب المسرحيين المغاربة، إن عددا من المسرحيين المغاربة يعيشون على أعصابهم، لأنهم مهددون بالسجن.

وأضاف مسعود بوحسين، نقيب المسرحيين المغاربة، في حديثه مع “اليوم 24″، أن المسرحيين المغاربة لايزالون ينتظرون توصلهم بالدفعة الثانية من الدعم عام 2019، على الرغم من أنهم أتمموا عروضا مسرحية خلال السنة الماضية.

ووصف المتحدث ذاته الدعم، الذي يعطى لفائدة الفرق المسرحية بـ”الهزيل”، موضحا أن مبالغه تتراوح ما بين 30 و40 ألف درهم لفائدة الفرق المسرحية المعروفة؛ ولا تتجاوز قيمة الدعم الممنوحة للفرق المسرحية الصغيرة 20 ألف درهم.

وأشار نقيب المسرحيين المغاربة إلى أن الدعم، الذي يتلقاه المسرحيون في المغرب لا يغطي مصاريف العروض، وهذا عكس ما يحاول وزير الثقافة ترويجه، بحسب وسائل الإعلام.