أنهت حياتها بطريقة مآساوية.. أم لطفلين ترمي نفسها من سطح منزلها

اختارت امرأة في عقدها الثاني، أمس الخميس، في طنجة، وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية، برمي نفسها من سطح منزلها، الموجود في حي “ظهر القنفذ” بمنطقة بني مكادة، مخلفة وراءها طفلين.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الهالكة، البالغة من العمر 27 سنة، كانت متزوجة، وأم لطفلين، وقد عثر عليها أفراد أسرتها، وجيرانها مدرجة في دمائها، ما خلف لديهم صدمة كبيرة.
وقال جيران الهالكة إن هذه الأخيرة لم تكن تعاني أي اضطرابات نفسية، بل كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي رفقة طفليها.
ونقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى “الدوق دي طوفار” قصد عرضها على التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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