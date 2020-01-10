لاعبو اتحاد طنجة الجدد: سعداء بالانضمام للفريق وهدفنا إخراجه من الوضعية الحالية – فيديو

تصوير _ يونس ميموني

أعرب الثلاثي عبد الغني معاوي، وتوفيق إجروتن، ومحمد المودن، في تصريحات لـ”اليوم24″، عن سعادتهم بالانضمام إلى فريق اتحاد طنجة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى معاوي سعادته بالعودة إلى “فارس البوغاز”، مؤكدا أن علاقته الطيبة مع مسؤولي، وجماهير النادي الأزرق ساهمت في عودته إلى مدينة طنجة، موضحا أنه على استعداد لمساعدة الفريق على الخروج من وضعيته الراهنة في أسفل الترتيب.

وفي السياق ذاته، قال المودن، الذي ضمه الاتحاد من الدوري السلوفيني، إن الأجواء جيدة داخل المجموعة، خصوصا مع انضمام اللاعببن الجدد، الذين يرغبون في تقديم الإضافة للفريق.

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واعتبر إجروتن، الذي فسخ عقده مع نهضة بركان قبل التعاقد مع اتحاد طنجة، أن الوضعية، التي يمر منها الفريق تبقى واردة في كرة القدم، وتحدث لكل الأندية، مبرزا أنها مجرد سحابة عابرة، سيخرج منها النادي في أقرب وقت.