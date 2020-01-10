قبل نهاية السنة.. النباوي يعلن عن تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة

أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة، عن تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، قبل نهاية السنة الجارية.

وقال نباوي، صباح اليوم، خلال كلمته في اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، أن صيانة حقوق، وحريات المواطنين، والمواطنات، يتطلب بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة، وذلك بحرص مستمر، ويقظة دائمة، وتدخل فوري، وحاسم أمام الأحداث، داعيا إياهم إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”، قريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة كذلك على التواصل معهم.

وفي ذات الصدد، اقترح النباوي على المسؤولين القضائيين تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد إلى استكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام، قبل نهاية السنة الجارية.

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وبعد أيام قليلة من إصداره لدورية في الموضوع، تضع مكافحة الفساد ضمن الأولويات الجنائية للمغرب، قال النباوي إن مكافحة الفساد المالي، وتخليق الحياة العامة، وحماية المال العام توليه المملكة أهمية لما له من تأثير على قضايا المواطنين، ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة، وحرية التبادل التجاري، وضياع فرص الاستثمار، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، لاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري، وظروف عيش الساكنة.

اجتماع، اليوم، الذي كان مفتوحاً لجميع المسؤولين عن النيابات العامة بمحاكم المملكة، من المنتظر أن يتحول إلى سنة سنوية، بعد تحديد وتيرة قارة لاجتماع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بمعدل يتراوح بين مرتين إلى أربع مرات في السنة، تبعا لجدول أعمال محدد مسبقا.