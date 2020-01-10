ترامب يبعث لكيم رسالة تهنئة بعيد ميلاده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية، تشونغ إيوي يونغ، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب بعث رسالة تهنئة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة عيد ميلاده.
وذكر تشونغ، الذي اجتمع مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع، للصحفيين أن الرئيس الأميركي أعطاه رسالة ليرسلها إلى كوريا الشمالية، مضيفا أنه سلمها يوم أمس، الخميس.
وقال بعد عودته إلى كوريا الجنوبية "اليوم الذي اجتمعنا به كان يوافق عيد ميلاد كيم جونغ أون، وتذكر الرئيس ترامب ذلك وطلب مني أن أسلم الرسالة".
ويعتقد أن يوم مولد كيم هو الثامن من كانون الثاني/ يناير على الرغم من أن نظامه الكتوم لم يؤكد هذا الموعد أبدا. وعمر زعيم كوريا الشمالية 36 عاما وفقا لسجلات الحكومة الأميركية.
ولم يذكر تشونغ، إن كانت الرسالة مكتوبة أو إن كانت تحوي أي شيء آخر بخلاف تهنئة عيد الميلاد.
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