انطلاق مؤتمر الحركة الإسلامية لانتخاب قائمة مرشحيها للكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت بعد ظهر اليوم، الجمعة، أعمال المؤتمر العام الثالث والعشرين للحركة الإسلامية في البلاد لانتخاب قائمة مرشحي الحركة ضمن القائمة المشتركة، وذلك في قاعة أغادير في مدينة الطيرة.

وحضر المئات من أعضاء المؤتمر العام للحركة من الجليل والمثلث والنقب، وقيادات الحركة الإسلامية، وعلى رأسهم رئيس الحركة، الشيخ حماد أبو دعابس، والنائب منصور عباس، والشيخ صفوت فريج، ورئيس المؤتمر العام غازي عيسى، ورئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، ورؤساء الجمعيات الفاعلة في الحركة، ومرشحي الحركة، إضافة إلى النواب السابقين عبد المالك دهامشة وإبراهيم صرصور، ومسعود غنايم.

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وترشح للمكان الأول في القائمة النائب منصور عباس بدون ترشح مقابله، والنائب وليد طه للمكان الثاني أيضا بدون مرشح منافس، فيما يتنافس على المكان الثالث النائب سعيد الخرومي والنائب السابق طلب أبو عرار، فيما انفردت إيمان ياسين خطيب في الترشح للمكان الرابع.