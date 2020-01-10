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دهس امرأة وإصابتها بجراح خطيرة في الرملة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة بجراح خطيرة في حادث دهس وقع في مدينة الرملة، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء مفاده إصابة سيدة (50 عامًا) بجراح خطيرة، من جرّاء تعرضها للدهس من قِبل مركبة في الرملة، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم".

هذا، وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت ملفا للتحقيق وباشرت جمع الأدلة والبينات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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