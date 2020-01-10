- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "كنا سنحاربهم".. ترامب يبث الرعب في صفوف الملالي والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يناير 2020
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده كانت مستعدة للحرب مع إيران، عندما أطلقت الأخيرة 16 صاروخًا على قواعد عسكرية في العراق، إلا أن واشنطن لم تفعل ذلك لأنه لم يقتل أحد في هذه الهجمات.
وحسب موقع العربية، فقد جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي، الجمعة، أمام تجمع انتخابي بـ" توليدو" في أوهايو.
ولفت إلى أن إدارته لم تُخبر لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، خشية أن تتسرب هذه المعلومات، موضحا: "أنه لو علم آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، بالضربة التي وجهت لسليماني، لكان سربها لوسائل الإعلام قبل تنفيذها."
وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وعدد من قادة الحش الشعبي في العراق، عقب اقتحام الحشد الشعبي للسفارة الأمريكية في بغداد.
وأعلنت إيران في وقت سابق عن استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية هذه الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر "كنا سنحاربهم".. ترامب يبث الرعب في صفوف الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.