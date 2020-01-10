الخارجية البريطانية تصدم إيران

الجمعة 10 يناير 2020

نصحت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، رعاياها بعدم السفر إلى إيران وبعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها، وفقاً لتحذير سفر صدر على موقع الحكومة البريطانية.



وجاء التحذير بعد تقارير أشارت إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران سقطت بضربة صاروخية إيرانية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب "نظراً لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظراً لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".

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وتابع "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

لقي أكثر من 170 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء الماضي، من طهران إلى كييف، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية بينها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، عن المتحدث باسم مطار الإمام الخميني الدولي قوله إن الطائرة كانت تقل 176 شخصا هم 167 راكبا وطاقم من 9 أفراد.

وفي وقت لاحق قطع الرئيس الأوكراني إجازته في سلطنة عمان بسبب الكارثة، وأمر بفتح تحقيق وكتب على فيسبوك، "أطلب من الجميع عدم إطلاق تخمينات بشأن الكارثة".

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية، كانت تقل 176 شخصا غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين فجر الأربعاء في إيران بعيد إقلاعها من طهران ما أدى إلى مقتلهم جميعا كما أعلنت السلطات الإيرانية والأوكرانية.